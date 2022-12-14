Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тео Эрнандес: хочу выиграть чемпионат мира с Францией для моего брата Лукаса

Тео Эрнандес: хочу выиграть чемпионат мира с Францией для моего брата Лукаса
Комментарии

Защитник «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандес признался, что хочет выиграть чемпионат мира ради травмированного брата Лукаса Эрнандеса.

«Я играю за себя, и за Лулу. Когда тренер вызвал меня в сборную, Лукас гордился мной, а я — им. Все игроки сборной хотели бы, чтобы он сейчас был с нами. Ему непросто, он получил тяжёлую травму. Я хочу выиграть для моего брата. Мы разговариваем каждый день с тех пор, как он покинул расположение команды», — приводит слова Эрнандеса L'Equipe.

Напомним, французский защитник «Баварии» Лукас Эрнандес получил травму крестообразной связки колена в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Австралией (4:1). Из-за травмы футболист пропустит не только мундиаль, но и оставшуюся часть сезона.

Новость по теме
Лукас Эрнандес, порвавший «кресты» на чемпионате мира, раздумывал о завершении карьеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022