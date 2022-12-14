Тео Эрнандес: хочу выиграть чемпионат мира с Францией для моего брата Лукаса
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Защитник «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандес признался, что хочет выиграть чемпионат мира ради травмированного брата Лукаса Эрнандеса.
«Я играю за себя, и за Лулу. Когда тренер вызвал меня в сборную, Лукас гордился мной, а я — им. Все игроки сборной хотели бы, чтобы он сейчас был с нами. Ему непросто, он получил тяжёлую травму. Я хочу выиграть для моего брата. Мы разговариваем каждый день с тех пор, как он покинул расположение команды», — приводит слова Эрнандеса L'Equipe.
Напомним, французский защитник «Баварии» Лукас Эрнандес получил травму крестообразной связки колена в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Австралией (4:1). Из-за травмы футболист пропустит не только мундиаль, но и оставшуюся часть сезона.
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