Лукас Эрнандес, порвавший «кресты» на чемпионате мира, раздумывал о завершении карьеры

Защитник сборной Франции Лукас Эрнандес, получивший травму крестообразной связки колена в первом матче чемпионата мира с Австралией (4:1), рассматривал возможность завершения карьеры. Однако после разговора с мамой он отказался от этого решения. Об этом сообщает L'Equipe.
По сведениям источника, после перенесённой операции настроение Эрнандеса значительно улучшилось. Он даже шутил с товарищами по команде, что вернётся до финала чемпионата мира.
Из-за травмы 26-летний футболист пропустит не только чемпионат мира, но и оставшуюся часть сезона. Он выступает за мюнхенскую «Баварию». Напомним, из-за повреждений мундиаль в составе сборной Франции пропускают такие футболисты, как Преснел Кимпембе, Кристофер Нкунку, Карим Бензема, Поль Погба и Н'Голо Канте.
Камавинга нанёс травму Нкунку на тренировке сборной Франции. Видеоролик:
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