AS: Роналду и его агент Мендеш имеют разногласия по поводу будущего клуба форварда

Португальский нападающий Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш имеют разногласия по поводу будущего футболиста, сообщает AS.
Напряжённость возросла из-за того, что они не могут найти точки соприкосновения по поводу следующей команды форварда. Клубы игнорируют агента и обращаются прямо к футболисту, чтобы обсудить возможный переход. При этом подобная ситуация возникает не впервые, их отношения переживали и ранее взлёты и падения. Например, напряжённая ситуация была в моменте, когда Роналду покидал «Ювентус». При этом Роналду и Мендеш всегда находят пути решения проблем, так как их отношения остаются очень близкими.
Отмечается, что глава катарской лиги Антеро Энрике, ранее работавший спортивный директором «ПСЖ», может поучаствовать в переговорах Роналду с клубами из Катара.
Ранее появлялась информация, что Роналду может перейти в клуб «Аль-Насср» из Саудовской Аравии.
Португальцы – о роли Роналду в сборной Португалии:
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