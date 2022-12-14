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Около 10 тыс. полицейских выйдут на дежурство во Франции во время матча с Марокко

Около 10 тыс. полицейских выйдут на дежурство во Франции во время матча с Марокко
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Около 10 тысяч полицейских во Франции выйдут на дежурство по всей стране во время матча 1/2 финала чемпионата мира 2022 года со сборной Марокко, из них пять тысяч – в парижском регионе, сообщает ESPN.

Отмечается, что в самом Париже будут работать 2,2 тысячи полицейских – почти вдвое больше, чем на игре с Англией (1,2 тыс.).

«Наши марокканские друзья, как и французские болельщики, вольны устраивать вечеринки, и наша задача заключается в том, чтобы не мешать им веселиться, но празднования должны проходить в безопасных условиях», – сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Встреча между сборными Франции и Марокко состоится сегодня, 14 декабря. Стартовый свисток — в 22:00 по московскому времени.

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