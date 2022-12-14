«Тоттенхэм» заинтересован в игроке сборной Аргентины Мак Аллистере

Полузащитник «Брайтона» и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер может перейти в другой клуб английской Премьер-лиги. Об этом сообщает The Sun. В нём заинтересован «Тоттенхэм».

По информации источника, боссы «шпор» следили за хавбеком и остались впечатлены его игрой. Управляющий директор клуба Фабио Паратичи одобрил покупку игрока.



В текущем сезоне Алексис Мак Аллистер сыграл за «Брайтон» в 14 матчах. На его счету пять забитых мячей за клуб. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 32 млн. Сборная Аргентины вместе с Мак Аллистером вышла в финал чемпионата мира, обыграв в полуфинале Хорватию со счётом 3:0. В решающем матче команда встретится с победителем пары Франция — Марокко.

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