«Тоттенхэм» заинтересован в игроке сборной Аргентины Мак Аллистере

Полузащитник «Брайтона» и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер может перейти в другой клуб английской Премьер-лиги. Об этом сообщает The Sun. В нём заинтересован «Тоттенхэм».
По информации источника, боссы «шпор» следили за хавбеком и остались впечатлены его игрой. Управляющий директор клуба Фабио Паратичи одобрил покупку игрока.
В текущем сезоне Алексис Мак Аллистер сыграл за «Брайтон» в 14 матчах. На его счету пять забитых мячей за клуб. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 32 млн. Сборная Аргентины вместе с Мак Аллистером вышла в финал чемпионата мира, обыграв в полуфинале Хорватию со счётом 3:0. В решающем матче команда встретится с победителем пары Франция — Марокко.
Игроки сборной Аргентины спели песню, оскорбляющую англичан:
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