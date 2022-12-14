Рабьо из-за плохого самочувствия не поехал с Францией на полуфинал ЧМ-2022 с Марокко

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо не поехал вместе с командой на полуфинальный матч чемпионата мира 2022 года с Марокко, сообщает в своих соцсетях журналист Сабер Десфарж.



Ранее стало известно, что у Рабьо и Деотшанкюля Юпамекано были обнаружены симптомы гриппа. Из-за плохого самочувствия полузащитник остался в отеле, Юпамекано же отправился на стадион вместе с командой.



Сообщается, что причиной заболевания является погода в Катаре: из-за высокой температуры на улице в помещениях работают кондиционеры, создающие большую температурную разницу. Франция, как и Англия с Японией, требует от журналистов ношения масок в микст-зонах.



Встреча между сборными Франции и Марокко состоится сегодня, 14 декабря, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.