Льорис повторил рекорд Нойера по числу матчей на чемпионатах мира среди вратарей

В эти минуты в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» проходит полуфинальный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Франции и Марокко. В начале первого тайма счёт ничейный — 0:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Голкипер сборной Франции Уго Льорис проводит свой 19-й матч в рамках чемпионатов мира. Он повторил рекорд Мануэля Нойера по количеству сыгранных матчей на первенствах планеты. Льорис превзошёл достижения Зеппа Майера и Клаудио Таффарела, на счету которых по 18 игр.



В 2018 году 35-летний голкипер стал чемпионом мира в составе сборной Франции.



Напомним, первым финалистом ЧМ-2022 стала сборная Аргентины, разгромившая команду Хорватии (3:0). Хорваты сыграют в матче за третье место.