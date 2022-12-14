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Льорис повторил рекорд Нойера по числу матчей на чемпионатах мира среди вратарей

Льорис повторил рекорд Нойера по числу матчей на чемпионатах мира среди вратарей
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В эти минуты в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» проходит полуфинальный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Франции и Марокко. В начале первого тайма счёт ничейный — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Голкипер сборной Франции Уго Льорис проводит свой 19-й матч в рамках чемпионатов мира. Он повторил рекорд Мануэля Нойера по количеству сыгранных матчей на первенствах планеты. Льорис превзошёл достижения Зеппа Майера и Клаудио Таффарела, на счету которых по 18 игр.

В 2018 году 35-летний голкипер стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

Напомним, первым финалистом ЧМ-2022 стала сборная Аргентины, разгромившая команду Хорватии (3:0). Хорваты сыграют в матче за третье место.

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