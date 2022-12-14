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«Какой уже по счёту тренер за год?» Мостовой — о возможной отставке Гогниева из «Химок»

«Какой уже по счёту тренер за год?» Мостовой — о возможной отставке Гогниева из «Химок»
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Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на информацию, что главный тренер «Химок» Спартак Гогниев покинет клуб. Ранее журналист Сергей Ильёв сообщил, что подмосковный клуб может убрать Гогниева с должности главного тренера.

«Ничего нового. Нет результата, нет побед, нет очков, поэтому логично. Какой там уже по счёту тренер за год? Четвёртый? Это даже не новость», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги текущего сезона. На счету подмосковной команды 12 очков после 17 проведённых встреч. В следующем матче после возобновления чемпионата подопечные Спартака Гогниева сыграют в гостях с «Факелом» (5 марта 2023 года).

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