«Какой уже по счёту тренер за год?» Мостовой — о возможной отставке Гогниева из «Химок»

Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на информацию, что главный тренер «Химок» Спартак Гогниев покинет клуб. Ранее журналист Сергей Ильёв сообщил, что подмосковный клуб может убрать Гогниева с должности главного тренера.
«Ничего нового. Нет результата, нет побед, нет очков, поэтому логично. Какой там уже по счёту тренер за год? Четвёртый? Это даже не новость», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги текущего сезона. На счету подмосковной команды 12 очков после 17 проведённых встреч. В следующем матче после возобновления чемпионата подопечные Спартака Гогниева сыграют в гостях с «Факелом» (5 марта 2023 года).
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