Сборная Франции никогда не проигрывала на чемпионатах мира, ведя в счёте после 1-го тайма

Сегодня, 14 декабря, проходит второй полуфинальный матч чемпионата мира, в котором играют сборные Франции и Марокко. Команды встречаются на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. В начале второго тайма французы ведут со счётом 1:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Как сообщает в своих соцсетях Opta Sports, французы никогда не проигрывали в матчах чемпионата мира, имея преимущество к перерыву. Франция одержала победу в 25 таких случаях и однажды сыграла вничью.



Напомним, уступившая в игре команда сыграет со сборной Хорватии в матче за третье место, который состоится 17 декабря, начало – в 22:00 мск. Победитель в финале за титул чемпиона мира встретится с Аргентиной, стартовый свисток – в 22:00 мск.