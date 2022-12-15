Магомед Адиев назвал сборную, которая удивила на ЧМ-2022 больше всего

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился мнением о происходящем на чемпионате мира по футболу в Катаре.



«Кто удивил больше всех? Думаю, что японцы. Они показали качественную игру, создавали моменты, грамотно оборонялись. Их немного жаль. Они демонстрировали отличный футбол. Каждый футболист четко выполнял установку тренера. Еще назову Южную Корею, временами они играли в отличный футбол, но им всегда чего-то не хватало. На этом мундиале было много команд, которые удивили», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».



Напомним, в финале катарского турнира встретятся сборные Аргентины и Франции. Эти команды в последний раз встречались между собой в официальном матче в 2018 году — на чемпионате мира в России. Тогда судьба свела их в 1/8 финала турнира, и победу со счётом 4:3 в упорной борьбе одержала европейская команда.