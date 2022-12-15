Каррера: Месси и ошибки хорватской обороны проложили путь Аргентине к финалу ЧМ-2022

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о причинах поражения сборной Хорватии с крупным счётом от национальной команды Аргентины в полуфинальном матче чемпионата мира 2022 года. Аргентинцы разгромили хорватов со счётом 3:0.

«Я не ожидал такого разгромного поражения. Я думал, что эта игра будет более равной, сбалансированной. Но ошибки хорватской обороны, отсутствие чистого нападающего и, прежде всего, Месси проложили путь Аргентине к финалу. Лионель уже сказал, что этот чемпионат мира станет для него последним, но эпоха великого футболиста еще не закончилась», — приводит слова Карреры Metaratings.ru.

В финале сборная Аргентины встретится с командой Франции. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало игры — в 18:00 мск.