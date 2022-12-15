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В Брюсселе произошло столкновение болельщиков сборной Марокко с полицией

В Брюсселе произошло столкновение болельщиков сборной Марокко с полицией
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В Брюсселе (Бельгия) около 100 болельщиков сборной Марокко вступили в кратковременные столкновения с полицией. Инцидент произошёл после поражения африканской команды от сборной Франции (0:2) в полуфинальном матче чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщил Reuters.

Фанаты, собравшиеся возле Южного вокзала Брюсселя, бросали пиротехнику и другие предметы в ряды полицейских, а также поджигали мусор. Полиция ответила водомётами и слезоточивым газом. Сообщается о нескольких задержанных.

Сборная Марокко в матче за третье место встретится с командой Хорватии. Игра состоится в субботу, 17 декабря. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

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