Юрий Белоус: буду рад, если Месси выиграет этот мундиаль

Экс-руководитель «Локомотива» и «Ростова» Юрий Белоус рассказал, что на чемпионате мира 2022 года в Катаре поддерживает сборную Аргентины.

«На этом чемпионате мира я симпатизирую Аргентине, у меня много друзей оттуда. В свое время я встречался с Ди Марией, когда мы вели переговоры по поводу его перехода в «Москву». Плюс, за эту сборную играет гениальный футболист, которым нельзя не восторгаться. Игра Месси — то же самое, что поход в какую-то художественную галерею и просмотр картины, которая тебя нравится.



Нужно отдать должное и сборной Хорватии, у которой есть великолепный Модрич. Нельзя бросить камень в их огород: они сделали всё, что могли. Вообще, во всех оставшихся командах на мундиале есть лидеры. Во Франции на мой взгляд лучший игрок — Гризманн, но все сливки снимет Мбаппе, потому что ценят тех, кто забивает голы. Килиан, конечно, уникум, но Антуан — мозг команды.



Если возвращаться к разговору про Месси, то я, безусловно, буду рад, если он выиграет этот мундиаль. Лионель заслужил эту победу. В Аргентине помимо Иисуса Христа есть два бога — Марадона и Че Гевара, хотел бы, чтобы Месси стал третьим по окончании карьеры. Общаюсь с друзьями из Аргентины на тему чемпионата мира, все они счастливы. Они патриоты своей сборной, и я бы хотел, чтобы все мы порадовались за эту команду», — приводит слова Белоуса Metaratings.

Сборная Аргентины в финале чемпионата мира встретится с командой Франции. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало игры — в 18:00 мск.