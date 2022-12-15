Финал чемпионата мира — 2022 и матч за третье место. Кто с кем и когда сыграет. LIVE

13 и 14 декабря состоялись полуфинальные матчи чемпионата мира по футболу. В первой встрече сборная Аргентины разгромила команду Хорватии. Счёт в матче на 34-й минуте открыл Лионель Месси, реализовавший пенальти, после того как вратарь Доминик Ливакович сбил нападающего Хулиана Альвареса в штрафной. Пять минут спустя Альварес увеличил преимущество аргентинцев, забив после сольного прохода через полполя, а на 69-й минуте сделал дубль с паса Месси, установив окончательный счёт — 3:0.
Сборная Франции в своём полуфинале обыграла команду Марокко — 2:0. Счёт на пятой минуте открыл Тео Эрнандес. На 79-й минуте отличился вышедший на замену Рандаль Коло Муани.
Таким образом, стали известны участники последних двух встреч ЧМ-2022 — матча за третье место и финала. Главная информация о предстоящих играх — в этом материале.
Календарь решающих матчей ЧМ-2022
- 17.12.2022. 18:00. Матч за третье место: Хорватия — Марокко
- 18.12.2022. 18:00. Финал: Аргентина — Франция.
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