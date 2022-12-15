Президент Франции Макрон дал прогноз на финал чемпионата мира 2022 года

Президент Франции Эммануэль Макрон дал прогноз на финал чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Франции и Аргентины.
«Я готов сделать подробный прогноз только в воскресенье утром (18 декабря. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, что мы фавориты, но аргентинцы с каждым матчем играют всё лучше, их команда прогрессирует. Они полагаются на меньшее количество игроков, чем мы. На мой взгляд, у них менее плотный состав. Я жду, чтобы увидеть, будет ли играть Рабьо, потому что от него зависит ход матча, даже несмотря на то что в матче с Марокко была отличная команда. Я думаю, что мы выиграем, и что-то мне подсказывает, что в финале будет забито довольно много голов, но более подробный прогноз я дам в воскресенье утром», — приводит слова Макрона L’Equipe.
Франция и Аргентина сыграют в финале чемпионата мира 18 декабря, начало матча — в 18:00 мск.
Болельщики сборной Марокко исполняют Viking Clap на ЧМ-2022
- 15 декабря 2022
-
10:44
-
10:30
-
10:02
-
09:56
-
09:40
-
09:39
-
09:26
-
09:12
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
07:53
-
07:26
-
07:14
-
07:00
-
06:30
-
06:20
-
06:01
-
05:31
-
05:20
-
05:08
-
04:52
-
04:38
-
04:19
-
04:08
-
03:57
-
03:48
-
03:46
-
03:43
-
03:41
-
03:28
-
03:08
-
02:48
-
02:46