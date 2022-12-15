Президент Франции Макрон дал прогноз на финал чемпионата мира 2022 года

Президент Франции Эммануэль Макрон дал прогноз на финал чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Франции и Аргентины.

«Я готов сделать подробный прогноз только в воскресенье утром (18 декабря. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, что мы фавориты, но аргентинцы с каждым матчем играют всё лучше, их команда прогрессирует. Они полагаются на меньшее количество игроков, чем мы. На мой взгляд, у них менее плотный состав. Я жду, чтобы увидеть, будет ли играть Рабьо, потому что от него зависит ход матча, даже несмотря на то что в матче с Марокко была отличная команда. Я думаю, что мы выиграем, и что-то мне подсказывает, что в финале будет забито довольно много голов, но более подробный прогноз я дам в воскресенье утром», — приводит слова Макрона L’Equipe.

Франция и Аргентина сыграют в финале чемпионата мира 18 декабря, начало матча — в 18:00 мск.

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