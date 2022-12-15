«Я очень горжусь этой командой». Макрон — о победе сборной Франции в полуфинале ЧМ-2022

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о победе национальной команды в полуфинальном матче чемпионата мира со сборной Марокко (2:0).

«Нашим соотечественникам нужна простая и чистая радость, её даёт спорт и футбол в частности. Сейчас мне намного лучше, чем полтора часа назад. Мы иногда терпели, но увидели очень классную команду. Огромное спасибо нашему тренеру Дидье Дешаму и этой команде, которая на самом деле представляет собой смесь нескольких поколений — и это здорово. Дешам в третьем финале, и он их выигрывает! Очевидно, что Дешам должен остаться! Я очень горжусь этой французской командой», — приводит слова Макрона RMC Sport.

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