«Реал» разрешил Бензема присоединиться к сборной Франции перед финалом ЧМ

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема может вернуться в расположение национальной команды перед финалом чемпионата мира 2022 года в Катаре с Аргентиной. Об этом сообщает AS.

По информации источника, Бензема восстановился после травмы, из-за которой не смог принимать участие в предыдущих матчах турнира. «Реал» не будет препятствовать, если нападающий решит отправиться в Катар, чтобы присутствовать на финале мундиаля, всё зависит от желания француза.

Ранее главный тренер французской сборной Дидье Дешам отказался отвечать на вопрос о возможном возвращении Бензема в состав национальной команды.

В финале Франция сыграет с Аргентиной в воскресенье, 18 декабря. Начало матча — в 18:00 мск.

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