Булыкин: не могу сказать, что мне жалко Марокко. Франция должна играть в финале ЧМ-2022

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал матч полуфинала чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Франции и Марокко (2:0), заявив, что французская национальная команда должна играть в финале мундиаля.

«Не могу сказать, что мне жалко Марокко. Французы посильнее — они и должны играть в финале ЧМ-2022. Всё так, как и должно было быть», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Потерпевшая поражение в полуфинале национальная команда Марокко сыграет в матче за бронзовые медали со сборной Хорватии, а Франция встретится в финале чемпионата мира 2022 года с Аргентиной. Матч за третье место пройдёт 17 декабря, финал — 18 декабря. Оба матча начнутся в 18:00 мск.

Болельщики сборной Марокко исполняют Viking Clap на ЧМ-2022