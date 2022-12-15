Фердинанд: для Месси сошлись все звёзды на ЧМ. Он может сравняться с Марадоной

Бывший английский футболист Рио Фердинанд заявил, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может встать в один ряд с другим легендарным аргентинским форвардом Диего Марадоной, в случае если одержит победу на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Для Месси сошлись все звёзды на этом турнире. Когда кто-то задаёт вопрос, кто лучше, Марадона или Месси, люди отвечают, что Лео не выигрывал чемпионат мира. Сейчас может быть его момент», — приводит слова Фердинанда BBC.
Отметим, что Диего Марадона выигрывал чемпионат мира с Аргентиной в 1986 году. Лучшим достижением для Месси на мундиалях является серебро на турнире 2014 года в Бразилии.
Сборная Аргентины с Месси сыграет в финале чемпионата мира 2022 года с национальной командой Франции в воскресенье, 18 декабря.
Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси
- 15 декабря 2022
-
12:05
-
11:52
-
11:45
-
11:36
-
11:30
-
11:22
-
11:15
-
11:09
-
11:03
-
11:00
-
10:50
-
10:44
-
10:30
-
10:02
-
09:56
-
09:40
-
09:39
-
09:26
-
09:12
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
07:53
-
07:26
-
07:14
-
07:00
-
06:30
-
06:20
-
06:01
-
05:31
-
05:20
-
05:08
-
04:52
-
04:38