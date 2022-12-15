Фердинанд: для Месси сошлись все звёзды на ЧМ. Он может сравняться с Марадоной

Бывший английский футболист Рио Фердинанд заявил, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может встать в один ряд с другим легендарным аргентинским форвардом Диего Марадоной, в случае если одержит победу на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Для Месси сошлись все звёзды на этом турнире. Когда кто-то задаёт вопрос, кто лучше, Марадона или Месси, люди отвечают, что Лео не выигрывал чемпионат мира. Сейчас может быть его момент», — приводит слова Фердинанда BBC.

Отметим, что Диего Марадона выигрывал чемпионат мира с Аргентиной в 1986 году. Лучшим достижением для Месси на мундиалях является серебро на турнире 2014 года в Бразилии.

Сборная Аргентины с Месси сыграет в финале чемпионата мира 2022 года с национальной командой Франции в воскресенье, 18 декабря.

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