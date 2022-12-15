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В «Локомотиве» отреагировали на слухи о возможном переходе Изидора в «Краснодар»

В «Локомотиве» отреагировали на слухи о возможном переходе Изидора в «Краснодар»
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Вильсона Изидора в «Краснодар».

«Информация о трансфере Изидора в «Краснодар» не соответствует действительности. Мы не вели и не планируем вести переговоров по этому поводу, а в полной мере рассчитываем на Вильсона.

Мы ищем игроков для усиления состава, о чём уже было неоднократно сказано. Но слухи, которые в последние дни активно появляются в СМИ, с реальностью имеют мало общего», — передаёт слова Ульянова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» предложил «Краснодару» рассмотреть вариант покупки Вильсона Изидора, но краснодарский клуб отказался от этого варианта.

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