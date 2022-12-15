Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Четверик: Месси — лидер Аргентины. А Роналду — плачущий зажравшийся олигарх футбола

Четверик: Месси — лидер Аргентины. А Роналду — плачущий зажравшийся олигарх футбола
Комментарии

Основатель ФК «КАМАЗ», который теперь занимается развитием футбола в Мордовии, Валерий Четверик рассказал, чем ему запомнился чемпионат мира — 2022. В частности он выделил лидерские качества аргентинца Лионеля Месси и раскритиковал португальца Криштиану Роналду.

«Бразильцы подвели, а французы порадовали. Но по-настоящему кто любит футбол — это Марокко. Посмотрите, во что они играют. Не удивлюсь, если они и в полуфинале кого-нибудь треснут. Не удивлюсь, если их всех растащат после чемпионата мира — они сейчас все под прицелом.

Ну а у Аргентины её лидер Месси тащит на себе всю игру. Это лидер, а не тот плачущий, с соплями, Роналду. Это зажравшийся олигарх футбола, которые есть и в России», — приводит слова Четверика интернет-портал «Реальное время».

Новость по теме
Пирс Морган объяснил, почему Роналду лучше Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022