Четверик: Месси — лидер Аргентины. А Роналду — плачущий зажравшийся олигарх футбола

Основатель ФК «КАМАЗ», который теперь занимается развитием футбола в Мордовии, Валерий Четверик рассказал, чем ему запомнился чемпионат мира — 2022. В частности он выделил лидерские качества аргентинца Лионеля Месси и раскритиковал португальца Криштиану Роналду.
«Бразильцы подвели, а французы порадовали. Но по-настоящему кто любит футбол — это Марокко. Посмотрите, во что они играют. Не удивлюсь, если они и в полуфинале кого-нибудь треснут. Не удивлюсь, если их всех растащат после чемпионата мира — они сейчас все под прицелом.
Ну а у Аргентины её лидер Месси тащит на себе всю игру. Это лидер, а не тот плачущий, с соплями, Роналду. Это зажравшийся олигарх футбола, которые есть и в России», — приводит слова Четверика интернет-портал «Реальное время».
- 15 декабря 2022
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