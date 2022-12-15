Лукашенко возмутился отсутствием сборной Беларуси на ЧМ-2022

Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен развитием футбола в стране. Глава государства раскритиковал чиновников, курирующих развитие спортивной отрасли. По словам Лукашенко, ему становится страшно от нынешнего состояния футбола в Беларуси.
«Идёт чемпионат мира по футболу. Я что-то не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом мира? Там и близко нет наших. Более того, я сравниваю игру наших футболистов с тем футболом, который сегодня показывают там спортсмены. И притом они показывают эти результаты в зимний период времени. И как бывший футболист, который занимался много футболом, — мне просто страшно становится.
Состояние этого вида спорта, как и многих других, в ужасающем положении. Какие медали «Динамо» Минск взяло в этом году? Никакие, деревянные. Так деревянные я вам нарисую без денег. А вы отвечаете за эту команду. Я вам поручил — займитесь, и я вам дал деньги», — приводит слова Лукашенко БелТА.
- 15 декабря 2022
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