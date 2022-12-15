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Криштиану Роналду уехал с тренировочной базы «Реала»

Криштиану Роналду уехал с тренировочной базы «Реала»
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В Сети появилось видео, на котором португальский нападающий Криштиану Роналду покидает тренировочную базу мадридского «Реала».

На видео португалец на автомобиле выезжает с тренировочной базы испанского клуба, на которой поддерживает форму в преддверии подписания контракта с новой командой. Роналду находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед». Президент «Реала» Флорентино Перес лично разрешил Роналду тренироваться на базе «сливочных».

Ранее сообщалось, что Роналду ожидает получить предложения от топовых европейских клубов, выступающих в Лиге чемпионов. Португалец хочет выступать в Европе, несмотря на предложенные «Аль-Нассром» из Саудовской Аравии € 500 млн за 2,5 года.

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