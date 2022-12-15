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Силкин: не знаю, чего пытались добиться болельщики Марокко беспорядками во Франции

Силкин: не знаю, чего пытались добиться болельщики Марокко беспорядками во Франции
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Бывший российский футболист Сергей Силкин отреагировал на беспорядки марокканских болельщиков во Франции после матча 1/2 финала ЧМ-2022, в котором трёхцветные обыграли Марокко со счётом 2:0.

«Разве эти беспорядки могут на что-то повлиять? Не знаю, чего болельщики Марокко пытались добиться — по делу же проиграли. Кто им мешал забивать? Они и так прыгнули выше головы — болельщики должны быть довольны результатом. Сборная доказала, что случайностей не бывает: ведь в своей группе заняли первое место», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, Франция обыграла Марокко и вышла в финал ЧМ-2022. Вторым финалистом стала сборная Аргентины, которая на стадии 1/2 финала оказалась сильнее Хорватии.

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