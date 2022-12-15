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«Палмейрас» объявил о трансфере 16-летнего Эндрика в «Реал» за € 72 млн

«Палмейрас» объявил о трансфере 16-летнего Эндрика в «Реал» за € 72 млн
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Бразильский «Палмейрас» на официальном сайте сообщил о переходе 16-летнего бразильского нападающего Эндрика в мадридский «Реал».

Отмечается, что испанский клуб заплатит за 16-летнего форварда € 72 млн. При этом Эндрик присоединится к клубу из Мадрида в июле 2024-го. Контракт между футболистом и «Реалом» подписан до 2027 года, в него будет включена опция продления до 2030-го.

Отметим, что Эндрику летом 2024 года исполнится 18 лет, поэтому он присоединится к «Реалу» именно тогда. Ранее сообщалось, что нападающим также интересовались «ПСЖ» и «Челси».

«Мы завершили крупнейшие переговоры в истории бразильского футбола. Предложение «Реала» совместимо с огромным талантом Эндрика и соответствует спортивным и финансовым целям, которые мы поставили перед собой с самого начала переговоров», — заявил президент «Палмейраса» Лейла Перейра.

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