Хорватия — Марокко: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 18:00
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Сегодня, 17 декабря, на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе состоится матч за третье место на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Встретятся сборные Хорватии и Марокко. Стартовый свисток игры прозвучит в 18:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Хорватии в плей-офф чемпионата мира обыграла в 1/8 финала Японию (1:1, 3:1 пен.), в четвертьфинале — Бразилию (1:1, 4:2 пен.), а в полуфинале уступила Аргентине (0:3). Марокко в 1/8 финала обыграло Испанию (0:0, 3:0 пен.), в 1/4 — Португалию (1:0), после чего в полуфинале уступило Франции (0:2).
Финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».
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