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Хорватия — Марокко: статистика личных встреч перед матчем за 3-е место на ЧМ-2022

Хорватия — Марокко: статистика личных встреч перед матчем за 3-е место на ЧМ-2022
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Сегодня, 17 декабря, на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе состоится матч за третье место на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Встретятся сборные Хорватии и Марокко. Стартовый свисток игры прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

За всю историю сборные Хорватии и Марокко встретились между собой всего один раз: это также произошло на текущем чемпионате мира во время группового этапа. Матч 1-го тура группы F завершился нулевой ничьей. В итоге Марокко вышло в плей-офф с первого места, Хорватия — со второго.

  • Всего матчей: 1
  • Побед Хорватии: 0
  • Побед Марокко: 0
  • Ничьих: 1

Напомним, финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».

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