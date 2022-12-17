Хорватия — Марокко: статистика личных встреч перед матчем за 3-е место на ЧМ-2022
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Сегодня, 17 декабря, на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе состоится матч за третье место на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Встретятся сборные Хорватии и Марокко. Стартовый свисток игры прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
За всю историю сборные Хорватии и Марокко встретились между собой всего один раз: это также произошло на текущем чемпионате мира во время группового этапа. Матч 1-го тура группы F завершился нулевой ничьей. В итоге Марокко вышло в плей-офф с первого места, Хорватия — со второго.
- Всего матчей: 1
- Побед Хорватии: 0
- Побед Марокко: 0
- Ничьих: 1
Напомним, финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».
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