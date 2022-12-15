Крамарич поделился ожиданиями от матча с Марокко
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Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич поделился ожиданиями от матча за третье место чемпионата мира — 2022, в котором он и его партнёры встретятся с национальной командой Марокко.
«Я не удивлён результатами Марокко. После нашего очного матча в группе можно сказать, что у них хорошая команда. Они играют очень жёстко, хорошо организованы, профессионально действуют в обороне, и у них много талантов в нападении», — сказал Крамарич в эфире Youtube-канала 24sata.
Сборные Хорватии и Марокко сыграют в матче за третье место. Встреча пройдёт в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл» в субботу, 17 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
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