Игорь Федотов: польский судья на финал ЧМ-2022 — ни о чём. Просто остальные облажались

Российский футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал назначение польского арбитра Шимона Марциняка обслуживать финал чемпионата мира между Францией и Аргентиной.
«Назначение Марциняка – это политическое решение. В ФИФА всё продумали. Маккели нельзя было назначать, так как играет Аргентина, а он — нидерландец. Четвертьфинал ещё не забыт. Тэйлора нельзя, так как он из Англии – а там есть история с войной с Аргентиной. Бразилец Сампайо уже много отработал, ему хватит, да и на такие матчи обычно назначают европейцев.
Для Марциняка это хороший бонус. Но сам польский судья просто ни о чём. ФИФА воспользовалось тем, что все остальные судьи, и в первую очередь Лаос, облажались. Так что это назначение — не за заслуги. Если Марциняк отработает хорошо, то увидим его на Евро. Ему 41 год: если ошибётся — легко разменяют. Это огромный шанс для поляка, по сути, он теперь всего достиг», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 15 декабря 2022
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