Булыкин: Едвай точно не станет потерей для «Локомотива». Я бы дал шанс русским ребятам

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию, что три игрока железнодорожников, а именно Вильсон Изидор, Франсуа Камано и Тин Едвай, могут покинуть клуб зимой.

«Едвай точно не станет потерей. Камано мог бы принести пользу, как и Изидор. Но здесь нужно разговаривать с тренером и доказывать всё на поле. Однако, видимо, у них нет такого желания, и они решили поехать куда-то поиграть.



Распродажа «Локомотива»? Просто начинается время переходов. Все ищут себе хорошие места. Учитывая, что с Едваем в обороне «Локомотив» много пропустил, то серьёзной потерей [его уход] не будет. Вот атакующая группа — вполне может быть.



Камано неплохо себя проявлял, но есть русские ребята, которые способны себя проявить. Я бы дал больше шансов молодым российским ребятам», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.