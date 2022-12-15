Булыкин: Едвай точно не станет потерей для «Локомотива». Я бы дал шанс русским ребятам

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию, что три игрока железнодорожников, а именно Вильсон Изидор, Франсуа Камано и Тин Едвай, могут покинуть клуб зимой.
«Едвай точно не станет потерей. Камано мог бы принести пользу, как и Изидор. Но здесь нужно разговаривать с тренером и доказывать всё на поле. Однако, видимо, у них нет такого желания, и они решили поехать куда-то поиграть.
Распродажа «Локомотива»? Просто начинается время переходов. Все ищут себе хорошие места. Учитывая, что с Едваем в обороне «Локомотив» много пропустил, то серьёзной потерей [его уход] не будет. Вот атакующая группа — вполне может быть.
Камано неплохо себя проявлял, но есть русские ребята, которые способны себя проявить. Я бы дал больше шансов молодым российским ребятам», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 15 декабря 2022
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