Гладышев прокомментировал продление контракта с «Динамо»
Поделиться
Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев прокомментировал продление контракта с московским клубом.
«За полтора года в основной команде я вырос как футболист и как личность. Помогают адаптироваться Фёдор Смолов и Сергей Паршивлюк, спасибо им за это. Самый запоминающийся эпизод — дебютный гол за основную команду в матче с «Ахматом». Дубль в игре с «Химками» тоже запомнился, но уже не так», — сказал Гладышев после продления контракта.
Гладышев выступает за главную команду бело-голубых с прошлого года. В 28 играх 19-летний форвард забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. В сентябре он дебютировал в составе молодёжной сборной России.
Смолов забил 100-й гол в Российской Премьер-Лиге! Кому это ещё удалось:
Комментарии
- 15 декабря 2022
-
22:55
-
22:44
-
22:41
-
22:38
-
22:30
-
22:18
-
21:52
-
21:45
-
21:43
-
21:39
-
21:37
-
21:31
-
21:24
-
21:20
-
21:20
-
21:18
-
21:07
-
21:06
-
21:05
-
21:00
-
20:51
-
20:47
-
20:43
-
20:31
-
20:30
-
20:21
-
20:20
-
20:10
-
20:03
-
20:00
-
19:50
-
19:40
-
19:37
-
19:20
-
19:19
Партнерский контент