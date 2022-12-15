Гладышев прокомментировал продление контракта с «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев прокомментировал продление контракта с московским клубом.

«За полтора года в основной команде я вырос как футболист и как личность. Помогают адаптироваться Фёдор Смолов и Сергей Паршивлюк, спасибо им за это. Самый запоминающийся эпизод — дебютный гол за основную команду в матче с «Ахматом». Дубль в игре с «Химками» тоже запомнился, но уже не так», — сказал Гладышев после продления контракта.

Гладышев выступает за главную команду бело-голубых с прошлого года. В 28 играх 19-летний форвард забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. В сентябре он дебютировал в составе молодёжной сборной России.

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