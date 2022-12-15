В «Динамо» прокомментировали продление контракта с Гладышевым и Кутицким

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал продление контракта с нападающим Ярославом Гладышевым и защитником Александром Кутицким.
«Ребята хорошо прогрессировали в этом году. Мы очень рассчитываем, что они и дальше будут развиваться, поэтому подписали с ними контракты до 2026 года. У них будет достаточно времени, чтобы стать постоянными игроками основы «Динамо», — цитирует Пивоварова пресс-служба клуба.
20-летний Кутицкий дебютировал в основной команде в феврале 2021 года и с тех пор провёл за клуб 28 матчей и забил один гол. Гладышев также выступает за главную команду бело-голубых с прошлого года. 19-летний форвард в 28 играх забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Оба футболиста в сентябре дебютировали в составе молодёжной сборной России.
- 15 декабря 2022
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