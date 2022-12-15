Андрей Червиченко: 99,9% зрителей предпочитали финал ЧМ Аргентина — Франция. Без Марокко

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что нейтральным зрителям понравится финал чемпионата мира — 2022 без участия сборной Марокко.

«Марокканцы отлично играли и играют. Надеюсь, они победят хорватов в матче за третье место. Думаю, 99,9% зрителей, за исключением марокканцев и северо-африканцев, предпочитали финал Аргентина — Франция. Без Марокко. Для общего удовольствия это неплохо», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Марокканская сборная сыграет в матче за третье место с Хорватией. Встреча пройдёт в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл» в субботу, 17 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.



В финале чемпионата мира 2022 года сыграют команды Франции и Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по московскому времени.