Морган: Роналду — лучший в истории. Месси — на третьем, может, вообще на четвёртом месте

Телеведущий и журналист Пирс Морган назвал свой топ лучших футболистов всех времён, поставив португальского форварда Криштиану Роналду на первое место.
«Я думаю, что Криштиану Роналду – лучший в истории. Марадона на втором месте, Месси — на третьем (вообще говоря, может, на четвёртом – после Роналдо)», – написал Морган в одной из своих соцсетей.
Напомним, в ноябре 2022 года Морган взял скандальное интервью у Роналду, в котором футболист раскритиковал инфраструктуру и руководство «Манчестер Юнайтед», бывшего и нынешнего тренера клуба — Ральфа Рангника и Эрика тен Хага, а также высказал несколько резонансных мыслей. После этого «Юнайтед» и Роналду расторгли контракт. Португалец находится в статусе свободного агента.
Роналду уехал с тренировочной базы «Реала»:
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