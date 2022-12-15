Морган: Роналду — лучший в истории. Месси — на третьем, может, вообще на четвёртом месте

Телеведущий и журналист Пирс Морган назвал свой топ лучших футболистов всех времён, поставив португальского форварда Криштиану Роналду на первое место.



«Я думаю, что Криштиану Роналду – лучший в истории. Марадона на втором месте, Месси — на третьем (вообще говоря, может, на четвёртом – после Роналдо)», – написал Морган в одной из своих соцсетей.



Напомним, в ноябре 2022 года Морган взял скандальное интервью у Роналду, в котором футболист раскритиковал инфраструктуру и руководство «Манчестер Юнайтед», бывшего и нынешнего тренера клуба — Ральфа Рангника и Эрика тен Хага, а также высказал несколько резонансных мыслей. После этого «Юнайтед» и Роналду расторгли контракт. Португалец находится в статусе свободного агента.

Роналду уехал с тренировочной базы «Реала»: