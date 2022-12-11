Роналду на ЧМ не покорилось важное достижение. Это будет мучить Криштиану до конца жизни

Сборная Португалии вылетела с чемпионата мира — 2022 в Катаре. Команда Фернанду Сантуша проиграла в четвертьфинале Марокко (0:1). Криштиану Роналду появился на поле на 51-й минуте, но на результат матча никак не повлиял. Это встреча стала для форварда 22-й на чемпионатах мира. 37-летний нападающий ездил на пять мундиалей, забил восемь голов и сделал две результативные передачи. Но в матчах плей-офф Криштиану так и не отличился.
На своём первом чемпионате мира в 2006 году Роналду провёл четыре встречи. Криштиану забил с «точки» в серии пенальти в четвертьфинале с Англией, но в матчах с Нидерландами, Францией и Германией не отличился. Через четыре года в ЮАР Португалия вылетела в 1/8 финала от Испании (0:1). В этой встрече Криштиану провёл на поле 90 минут с капитанской повязкой.
Криштиану Роналду
Фото: Francois Nel/Getty Images
В 2014 году Португалия не пробилась в плей-офф чемпионата мира, а в 2018-м в России Роналду отметился только жёлтой карточкой в матче 1/8 финала с Уругваем (1:2), сыграв 90 минут. На этом чемпионате мира Криштиану забил Швейцарии после выхода на замену, но из офсайда. На 84-й минуте он получил пас в районе центрального круга, убежал к воротам Яна Зоммера и отправил мяч в сетку.
А вот Лионелю Месси покорилось это достижение. Аргентинец не мог отличиться в плей-офф на четырёх чемпионатах мира, но в Катаре забил Австралии и Нидерландам.
- 11 декабря 2022
-
16:25
-
16:23
-
16:19
-
16:18
-
16:17
-
16:11
-
16:10
-
16:01
-
15:55
-
15:47
-
15:47
-
15:34
-
15:27
-
15:26
-
15:23
-
15:00
-
14:55
-
14:54
-
14:43
-
14:43
-
14:39
-
14:30
-
14:29
-
14:22
-
14:14
-
14:10
-
13:52
-
13:48
-
13:45
-
13:38
-
13:30
-
13:28
-
13:23
-
13:15
-
13:00