Роналду на ЧМ не покорилось важное достижение. Это будет мучить Криштиану до конца жизни

Сборная Португалии вылетела с чемпионата мира — 2022 в Катаре. Команда Фернанду Сантуша проиграла в четвертьфинале Марокко (0:1). Криштиану Роналду появился на поле на 51-й минуте, но на результат матча никак не повлиял. Это встреча стала для форварда 22-й на чемпионатах мира. 37-летний нападающий ездил на пять мундиалей, забил восемь голов и сделал две результативные передачи. Но в матчах плей-офф Криштиану так и не отличился.

На своём первом чемпионате мира в 2006 году Роналду провёл четыре встречи. Криштиану забил с «точки» в серии пенальти в четвертьфинале с Англией, но в матчах с Нидерландами, Францией и Германией не отличился. Через четыре года в ЮАР Португалия вылетела в 1/8 финала от Испании (0:1). В этой встрече Криштиану провёл на поле 90 минут с капитанской повязкой.

Криштиану Роналду Фото: Francois Nel/Getty Images

В 2014 году Португалия не пробилась в плей-офф чемпионата мира, а в 2018-м в России Роналду отметился только жёлтой карточкой в матче 1/8 финала с Уругваем (1:2), сыграв 90 минут. На этом чемпионате мира Криштиану забил Швейцарии после выхода на замену, но из офсайда. На 84-й минуте он получил пас в районе центрального круга, убежал к воротам Яна Зоммера и отправил мяч в сетку.

А вот Лионелю Месси покорилось это достижение. Аргентинец не мог отличиться в плей-офф на четырёх чемпионатах мира, но в Катаре забил Австралии и Нидерландам.