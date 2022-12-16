Месси раскрыл технику удара с пенальти в ворота голкипера Хорватии Ливаковича

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, как готовился к исполнению пенальти против голкипера Хорватии Доминика Ливаковича в полуфинале чемпионата мира (3:0).

«Я изучал технику хорватского вратаря с Херонимо Рули и с Эмилиано Мартинесом. Мы говорили о том, как он долго ждёт, когда игрок ударит по мячу, прежде чем среагировать. Лучше всего было удивить и пробить сразу, вместо того, чтобы смотреть на него и выдерживать паузу. Когда ты выжидаешь момент в течение длительного времени, то трудно принять правильное решение. Поэтому я был полон решимости исполнить удар именно так, как в итоге и сделал», — приводит слова Месси TyC Sports.

По ходе турнира Ливакович отразил несколько ударов в серии пенальти в матчах с Японией и Бразилией. В полуфинальном поединке Месси уверенно исполнил 11-метровый удар в ворота хорватского голкипера.