Неста: по-прежнему считаю Криштиану Роналду одним из лучших игроков

Бывший футболист «Милана» Алессандро Неста поделился мнением о форварде Криштиану Роналду.



«Я по-прежнему считаю его одним из лучших игроков. Сейчас в его адрес слишком много нетерпимости. Я думаю, что критика заслуженная, но некоторые настолько озлоблены, что это больше похоже на зависть. У меня к Роналду безграничное уважение, несмотря на, откровенно говоря, слабый ЧМ-2022. Но ему 38 лет. Когда мне было 38, я проводил одну игру в месяц, потому что больше не выдерживал. Так что давайте проявим чуть больше уважения», — приводит слова Несты Corriere dello Sport.



Напомним, сборная Португалии уступила в 1/4 финала ЧМ команде Марокко (0:1). Ранее португальцы обыграли на групповом этапе Гану (3:2) и Уругвай (2:0), а также уступили Южной Корее (1:2). В 1/8 финала Португалия разгромила Швейцарию (6:1).