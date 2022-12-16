Неста: по-прежнему считаю Криштиану Роналду одним из лучших игроков

Бывший футболист «Милана» Алессандро Неста поделился мнением о форварде Криштиану Роналду.
«Я по-прежнему считаю его одним из лучших игроков. Сейчас в его адрес слишком много нетерпимости. Я думаю, что критика заслуженная, но некоторые настолько озлоблены, что это больше похоже на зависть. У меня к Роналду безграничное уважение, несмотря на, откровенно говоря, слабый ЧМ-2022. Но ему 38 лет. Когда мне было 38, я проводил одну игру в месяц, потому что больше не выдерживал. Так что давайте проявим чуть больше уважения», — приводит слова Несты Corriere dello Sport.
Напомним, сборная Португалии уступила в 1/4 финала ЧМ команде Марокко (0:1). Ранее португальцы обыграли на групповом этапе Гану (3:2) и Уругвай (2:0), а также уступили Южной Корее (1:2). В 1/8 финала Португалия разгромила Швейцарию (6:1).
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