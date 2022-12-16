Ринат Дасаев назвал двух наиболее удививших вратарей на ЧМ-2022

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев рассказал о том, какие национальные команды и голкиперы его больше всего удивили на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Конечно, на чемпионате мира — 2022 меня больше всех удивила сборная Марокко. Африканцы очень здорово играли, показали отличный футбол.



Что касается вратаря, то здесь трудно сказать. Многие голкиперы выручали в нужные моменты, хорошо играли. Наверное, выделю Боно и Ливаковича. Хорошие вратари», — приводит слова Дасаева «РБ Спорт».

Сборная Марокко дошла до полуфинала чемпионата мира, став первой африканской командой, которой удалось достичь подобного результата на мундиалях. Марокканцы потерпели поражение от Франции (0:2) и сыграют с Хорватией в матче за третье место.

Голкипер Марокко Яссин Боно сыграл пять матчей, в которых пропустил три гола, трижды сыграв «на ноль». Доминик Ливакович — вратарь сборной Хорватии — сыграл шесть матчей, в которых пропустил пять голов, трижды оставив свои ворота «сухими».

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