«Бавария» и «Атлетико» Мадрид — лидеры по количеству игроков в финале ЧМ

В воскресенье, 18 декабря, в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре сыграют сборные Аргентины и Франции. Обе команды имеют по 26 игроков в своих заявках. Наибольшее количество футболистов, которые могут выйти на поле в финале, выступают в мюнхенской «Баварии» и мадридском «Атлетико». Команды представлены четырьмя футболистами каждая.
«Ювентус», «Севилья» и мадридский «Реал» представлены в финале мундиаля в Катаре тремя футболистами. Ещё десять клубов, среди которых «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Барселона», представлены двумя игроками. 15 команд имеют по одному футболисту в финале.
Примечательно, что только двое футболистов не играют за европейские клубы: аргентинцы вратарь Франко Армани («Ривер Плейт», Аргентина) и полузащитник Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед», США).
Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси
- 16 декабря 2022
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