Клубный чемпионат мира 2022 года пройдёт в Марокко в феврале

Клубный чемпионат мира по футболу 2022 года пройдёт в Марокко в феврале 2023 года. Об этом сообщает Marca.
Турнир среди клубов-чемпионов континентов пройдёт с 1 по 11 февраля в Марокко. Чемпионат мира среди клубов 2022 года пройдёт позже первоначально запланированного времени, чтобы не получилось наложения на мундиаль в Катаре. На сегодняшний день известны пять из семи участников турнира в Марокко: «Реал» (Мадрид), «Фламенго», «Сиэтл Саундерс», «Видад Касабланка» и «Окленд Сити». Ещё два участника – это победитель азиатской Лиги чемпионов и команда-представитель страны-хозяйки турнира.
Конкретное место проведения ФИФА объявит позже.
Действующим чемпионом мира среди клубов является лондонский «Челси», одержавший победу на турнире 2021 года. Самый титулованный клуб — «Реал» (2014, 2016, 2017, 2018).
- 16 декабря 2022
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