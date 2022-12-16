В ФИФА отреагировали на критику из-за решения запретить капитанские повязки OneLove

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отреагировал на критику из-за решения запретить капитанские повязки OneLove. Напомним, на чемпионате мира в Катаре ФИФА запретила футболистам выходить на поле в радужных повязках.

«Мы защищаем ценности, права человека, права фанатов и футболистов. Все, кто приходит на стадионы, имеют свои проблемы. Но мы хотим, чтобы на протяжении 90 минут они наслаждались футболом, а уже потом выражали свои мнения», — передаёт слова Инфантино корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в финале чемпионата мира — 2022 сыграют сборные Франции и Аргентины. Решающий матч состоится 18 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.