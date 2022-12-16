Роман Широков: Марокко может забрать третье место. У Хорватии уже есть серебро ЧМ-2018

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков поделился мнением о том, кто может одержать победу в матче за третье место чемпионата мира в Катаре.

«Безусловно, Марокко может забрать третье место у хорватов, так как большая мотивация. У хорватов тоже. Но, дойдя до стадии, когда надо бороться за медали, марокканцы показали, что готовы за них бороться, в принципе, как и хорваты. Но у Хорватии уже есть серебро (смеётся)», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч за бронзовые награды мундиаля между Хорватией и Марокко состоится уже завтра, 17 декабря, начало – в 18:00 мск. На следующий день, 18 декабря, пройдёт заключительный матч турнира между Францией и Аргентиной, в котором определится чемпион мира. Начало встречи – в 18:00 мск.