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Массажист Кокорина рассказал подробности о травме футболиста

Массажист Кокорина рассказал подробности о травме футболиста
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Массажист нападающего «Ариса» Лимасол Александра Кокорина Сергей Колесников рассказал о характере травмы российского футболиста.

«Сейчас у Александра есть небольшое повреждение. Какое? Пока не будем об этом говорить. Скажу одно: это обычное мышечное повреждение, которое бывает у всех спортсменов. Эта травма появилась из-за жёстких полей на Кипре. Для мышц футболиста это всегда тяжело.

Если Кокорин не играет, то он не хочет ещё больше усугублять это мышечное повреждение. Главное, что это всё не очень серьёзно и скоро Александр вернётся на поле», — приводит слова Колесникова Sport24.

Кокорин из-за травмы пропустил три матча чемпионата Кипра. Российский форвард был признан игроком месяца «Ариса» в октябре и ноябре.

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