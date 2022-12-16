«Ливерпуль» стал лучшим европейским клубом 2022 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории (IFFHS) провела исследование, по результатам которого назвала лучший европейский клуб уходящего года. Об этом сообщила пресс-служба организации. Первое место в этом списке занял «Ливерпуль».



Далее в рейтинге расположились мадридский «Реал», «Челси», «Манчестер Сити», «Бенфика», «Лейпциг», «Бавария», «Порту», ПСВ и «ПСЖ».

Отметим, что мерсисайдский клуб занял второе место в английской Премьер-лиге в прошлом сезоне и вышел в финал Лиги чемпионов, в котором проиграл «Реалу». При этом мадридцы одержали победу не только в самом престижном еврокубке, но и в испанском чемпионате. «Челси» дошёл в Лиге чемпионов до 1/4 финала, а в чемпионате занял третье место.