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«Ливерпуль» стал лучшим европейским клубом 2022 года по версии IFFHS

«Ливерпуль» стал лучшим европейским клубом 2022 года по версии IFFHS
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Международная федерация футбольной истории (IFFHS) провела исследование, по результатам которого назвала лучший европейский клуб уходящего года. Об этом сообщила пресс-служба организации. Первое место в этом списке занял «Ливерпуль».

Далее в рейтинге расположились мадридский «Реал», «Челси», «Манчестер Сити», «Бенфика», «Лейпциг», «Бавария», «Порту», ПСВ и «ПСЖ».

Отметим, что мерсисайдский клуб занял второе место в английской Премьер-лиге в прошлом сезоне и вышел в финал Лиги чемпионов, в котором проиграл «Реалу». При этом мадридцы одержали победу не только в самом престижном еврокубке, но и в испанском чемпионате. «Челси» дошёл в Лиге чемпионов до 1/4 финала, а в чемпионате занял третье место.

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