СМИ: Бензема в ярости от решения Дешама отпустить его из состава Франции на ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Карим Бензема, пропустивший все матчи чемпионата мира из-за травмы, не собирается возвращаться в расположение команды на финальную игру с Аргентиной 18 декабря. Об этом сообщает Libertad Digital.

По сведениям источника, 34-летний форвард в ярости из-за решения главного тренера Дидье Дешама отпустить его из расположения сборной. Бензема восстановился быстрее окончания турнира и мог принять участие в нескольких матчах. Позднее Дешам отказался отвечать на вопрос о возможном возвращении Бензема, что тоже не понравилось форварду.

Ранее появилась информация, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен взять с собой на финальный матч чемпионата мира всех футболистов, которые пропустили турнир из-за травмы.

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