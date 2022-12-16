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«Бенфика» установила цену за Гонсалу Рамуша

«Бенфика» установила цену за Гонсалу Рамуша
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«Бенфика» намерена выгодно продать форварда Гонсалу Рамуша, который в составе сборной Португалии дошёл до четвертьфинала на чемпионате мира в Катаре, сообщает Goal со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

Нападающий привлёк внимание европейских топ-клубов яркой игрой в матче 1/8 финала со Швейцарией (6:1). В этой игре Рамуш трижды поразил ворота соперника.

Португальский клуб хочет извлечь максимальную выгоду из этой ситуации и получить за переход форварда более € 70 млн.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке молодого португальца.

В этом сезоне 21-летний футболист забил 14 голов за свой клуб. Контракт «Бенфики» с Рамушем действует до 2026 года.

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