«Бенфика» установила цену за Гонсалу Рамуша
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«Бенфика» намерена выгодно продать форварда Гонсалу Рамуша, который в составе сборной Португалии дошёл до четвертьфинала на чемпионате мира в Катаре, сообщает Goal со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.
Нападающий привлёк внимание европейских топ-клубов яркой игрой в матче 1/8 финала со Швейцарией (6:1). В этой игре Рамуш трижды поразил ворота соперника.
Португальский клуб хочет извлечь максимальную выгоду из этой ситуации и получить за переход форварда более € 70 млн.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке молодого португальца.
В этом сезоне 21-летний футболист забил 14 голов за свой клуб. Контракт «Бенфики» с Рамушем действует до 2026 года.
Автобус с игроками «Бенфики» закидали камнями:
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