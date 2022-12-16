Защитник ЦСКА Бруно Фукс перешёл в «Атлетико Минейро» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Стороны оформили переход игрока на правах аренды сроком на один год. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера.

Ранее сообщалось, что «Атлетико Минейро» может арендовать футболиста до конца сезона с правом последующего выкупа за € 4 млн. Напомним, Фукс выступает за ЦСКА с лета 2020 года. Контракт футболиста с армейской командой рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего бразильца в € 1,8 млн.

В нынешнем сезоне Бруно провёл за ЦСКА восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Всего за два года Фукс провёл в составе ЦСКА 19 матчей. Большую часть времени игрок лечился от повреждений.