Защитник ЦСКА Бруно Фукс перешёл в «Атлетико Минейро» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.
Стороны оформили переход игрока на правах аренды сроком на один год. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера.
Ранее сообщалось, что «Атлетико Минейро» может арендовать футболиста до конца сезона с правом последующего выкупа за € 4 млн. Напомним, Фукс выступает за ЦСКА с лета 2020 года. Контракт футболиста с армейской командой рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего бразильца в € 1,8 млн.
В нынешнем сезоне Бруно провёл за ЦСКА восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Всего за два года Фукс провёл в составе ЦСКА 19 матчей. Большую часть времени игрок лечился от повреждений.
- 16 декабря 2022
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