«Ньюкасл» заинтересован в трансфере брата Джуда Беллингема

«Ньюкасл» заинтересован в трансфере 17-летнего полузащитника «Бирмингема» Джоба Беллингема, который является братом хавбека сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, сообщает TEAMtalk.
Юный футболист уже успел дебютировать за основную команду «Бирмингема» и провёл 15 матчей. По информации источника, за Джобом следили различные европейские клубы, среди которых была и «Боруссия».
Тем не менее переезд в другую страну на данный момент маловероятен, скорее всего, Беллингем-младший останется в Англии.
Помимо «Ньюкасла», в полузащитнике заинтересованы «Мидлсбро» и «Сандерленд». Главный тренер бирмингемцев Джон Юстас решительно настроен оставить молодого игрока в команде, однако сделать это будет сложно.
Фанаты «Ньюкасла» отпраздновали новость о приобретении клуба:
- 16 декабря 2022
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