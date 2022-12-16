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«Ньюкасл» заинтересован в трансфере брата Джуда Беллингема

«Ньюкасл» заинтересован в трансфере брата Джуда Беллингема
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«Ньюкасл» заинтересован в трансфере 17-летнего полузащитника «Бирмингема» Джоба Беллингема, который является братом хавбека сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, сообщает TEAMtalk.

Юный футболист уже успел дебютировать за основную команду «Бирмингема» и провёл 15 матчей. По информации источника, за Джобом следили различные европейские клубы, среди которых была и «Боруссия».

Тем не менее переезд в другую страну на данный момент маловероятен, скорее всего, Беллингем-младший останется в Англии.

Помимо «Ньюкасла», в полузащитнике заинтересованы «Мидлсбро» и «Сандерленд». Главный тренер бирмингемцев Джон Юстас решительно настроен оставить молодого игрока в команде, однако сделать это будет сложно.

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