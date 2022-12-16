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Агент Бруно Фукса: возвращение в ЦСКА всегда возможно

Агент Бруно Фукса: возвращение в ЦСКА всегда возможно
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Агент Матеус Ассаф, который представляет интересы защитника Бруно Фукса, прокомментировал переход игрока из ЦСКА в «Атлетико Минейро». Стороны оформили переход футболиста на правах аренды сроком на один год. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера.

«Всё так и есть, Бруно уходит в аренду, но он по-прежнему принадлежит ЦСКА. Вернётся ли он? Бруно нравятся Россия и ЦСКА. Возвращение всегда возможно», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, Фукс выступает за ЦСКА с лета 2020 года. Контракт футболиста с армейской командой рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего бразильца в € 1,8 млн.

В нынешнем сезоне Бруно провёл за ЦСКА восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Всего за два года Фукс провёл в составе ЦСКА 19 матчей. Большую часть времени игрок лечился от повреждений.

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