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Агент Мукоко: Юссуфа интересен всем топ-клубам мира

Агент Мукоко: Юссуфа интересен всем топ-клубам мира
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Патрик Уильямс, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Юссуфы Мукоко, считает, что его клиент интересен всем топ-клубам мира.

«Мукоко интересен всем топ-клубам мира. Тем более что он может стать свободным агентом и у него есть будущее в сборной Германии», — приводит слова Уильямса Sky Germany.

18-летний Мукоко сыграл 22 матча во всех турнирах за «Боруссию» (Дортмунд) в текущем сезоне. Нападающий забил шесть голов и сделал пять результативных передач. Форвард попал в состав сборной Германии на чемпионат мира в Катаре и сыграл в одном матче.

Если стороны не согласуют новый контракт, то с января Мукоко сможет вести переговоры с другими командами напрямую.

На катарском ТВ поиздевались над сборной Германии. Видеоролик:

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