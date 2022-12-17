Агент Мукоко: Юссуфа интересен всем топ-клубам мира
Поделиться
Патрик Уильямс, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Юссуфы Мукоко, считает, что его клиент интересен всем топ-клубам мира.
«Мукоко интересен всем топ-клубам мира. Тем более что он может стать свободным агентом и у него есть будущее в сборной Германии», — приводит слова Уильямса Sky Germany.
18-летний Мукоко сыграл 22 матча во всех турнирах за «Боруссию» (Дортмунд) в текущем сезоне. Нападающий забил шесть голов и сделал пять результативных передач. Форвард попал в состав сборной Германии на чемпионат мира в Катаре и сыграл в одном матче.
Если стороны не согласуют новый контракт, то с января Мукоко сможет вести переговоры с другими командами напрямую.
На катарском ТВ поиздевались над сборной Германии. Видеоролик:
Комментарии
- 17 декабря 2022
-
00:48
-
00:37
-
00:27
-
00:21
-
00:06
-
00:01
- 16 декабря 2022
-
23:54
-
23:44
-
23:40
-
23:27
-
23:20
-
23:19
-
23:14
-
23:06
-
23:05
-
22:46
-
22:39
-
22:29
-
22:25
-
22:15
-
22:13
-
22:08
-
22:06
-
22:03
-
22:00
-
21:36
-
21:25
-
21:20
-
21:07
-
21:05
-
21:00
-
20:58
-
20:50
-
20:50
-
20:32
Партнерский контент