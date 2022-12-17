Агент Мукоко: Юссуфа интересен всем топ-клубам мира

Патрик Уильямс, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Юссуфы Мукоко, считает, что его клиент интересен всем топ-клубам мира.



«Мукоко интересен всем топ-клубам мира. Тем более что он может стать свободным агентом и у него есть будущее в сборной Германии», — приводит слова Уильямса Sky Germany.



18-летний Мукоко сыграл 22 матча во всех турнирах за «Боруссию» (Дортмунд) в текущем сезоне. Нападающий забил шесть голов и сделал пять результативных передач. Форвард попал в состав сборной Германии на чемпионат мира в Катаре и сыграл в одном матче.



Если стороны не согласуют новый контракт, то с января Мукоко сможет вести переговоры с другими командами напрямую.

На катарском ТВ поиздевались над сборной Германии. Видеоролик: